Rugby, Non puoi fidarti di gente così: oggi alla Feltrinelli la storia dell'Italia in tour nel Sud Africa dell'apartheid

Oggi 13 giugno alle 18 alla libreria Feltrinelli di via Appia Nuova 427 a Roma verrà presentato il libro Non puoi fidarti di gente così (Mondadori). Con l'autore Massimo Calandri, inviato di Repubblica, anche uno dei protagonisti del libro, Ambrogio Bona, il pilone che nel 1973 partecipò al tour di una selezione ufficiosa dell'Italia nel Sud Africa che per il regime dell'apartheid era stato messo al bando dalle competizioni internazionali. Quel controverso tour segnò l'apparizione del rugby italiano nel rugby che conta.

Saranno presenti anche Antonio Pellegrino dell'ufficio stampa Fir e l'ex azzurro Pierluigi Bernabò, responsabile Grandi Eventi Fir. Bona avrà mdo di ricordare anche il leggendario gallese Phil Bennett, scoparso ieri, con il quale giocò nel 1979 nel "Resto del Mondo" contro il Sud Africa.