Amore e solitudine, presentata a Roma la nuova raccolta di poesie di Patrizia Licata

Si è svolta a Roma la presentazione della seconda raccolta di poesie della scrittrice Patrizia Licata, intitolata “Poesie d’Amore e Solitudine 2” (Editrice Laurum). Il titolo del nuovo volumetto rimanda ai temi che già fanno da filo conduttore nel precedente “Poesie d’Amore e Solitudine”, vincitore del Premio Nazionale Scrivere Donna di Pescara nel 2011 e pubblicata nel 2012 da Edizioni Tracce.

La presentazione del libro ha avuto come cornice il negozio di abbigliamento “A casa di Ludo”, a Roma, nel quartiere Salario, dove, tra i capi di abbigliamento, sono stati sparsi frammenti di poesie (edite e inedite) scritti a mano e quadri realizzati dalla stessa Patrizia Licata, che hanno contribuito all’inedita ambientazione. Una sorta di piccola installazione, che ha mescolato momenti di lettura e riflessione con le chiacchiere informali tra amici, dando alla poesia la veste di “incontro”.

“È il modo in cui interpreto la poesia: suscitare emozioni in un mondo troppo freddo”, ha detto Patrizia agli amici presenti all’evento. E a chi chiedeva il perché di questo titolo: “Perché è quando l’amore e la solitudine vanno insieme che nascono i problemi”, ha risposto con un pizzico di ironia.

“Il senso di solitudine che prescinde dal fatto che si sia oggettivamente soli, la corsa – a volte sconsiderata - verso le passioni e i sentimenti” sono alcuni dei temi di questa raccolta, secondo le parole della stessa autrice. “Queste non sono necessariamente poesie dedicate a una persona – ha aggiunto. – Si possono interpretate così, ma potrebbero anche essere lette come amore e paura nei confronti della vita.

Soprattutto, non vanno spiegate: sono scritte in modo che sia il lettore a trovare il loro significato in base alla sua esperienza”.

“Poesie d’Amore e Solitudine 2” è il quarto libro della scrittrice romana, che ha al suo attivo anche due romanzi gialli, “La donna nella vasca” (2009) e “Un caso irrisolto” (2013), entrambi ambientati a Roma e pubblicati con Editrice Laurum. Il terzo giallo è già in stampa presso lo stesso editore, così come il terzo volume di poesie. A chi le ha chiesto come mai il doppio binario della poesia – più introspettiva - e del romanzo giallo – con i suoi omicidi e le sue indagini - Patrizia Licata ha risposto: “Sono sempre delle storie che racconto. Cambia il modo, ma alla fine c’è un po’ di mistero nella poesia e un po’ di poesia nei misteri del giallo. Sarà molto evidente nel terzo!”.

I libri di Patrizia Licata si possono acquistare online o direttamente dalla casa editrice Laurum, in formato cartaceo o ebook. Alcune copie resteranno esposte nel negozio di abbigliamento “A casa di Ludo” in via Simeto, 14, Roma. Nel 2024 arriveranno anche in libreria.

Nel frattempo “continuerò a organizzare eventi legati ai miei libri ideando formule meno convenzionali”, ha annunciato la scrittrice: “L’idea del libro come occasione per incontrare gli altri interpreta molto bene quello che la scrittura rappresenta per me”.