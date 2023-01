Zeppieri spreca tre match point e viene eliminato dalle qualificazioni dell'Australian Open

Il secondo incontro delle qualificazioni dell'Australian Open 2023 ha un sapore amaro per il tennista di Latina Giulio Zeppieri. Sul court in cemento n.8 di Melbourne Park, il numero 168 del ranking Atp ha ceduto dopo tre set molto combattuti - 6-3, 6-7 (7-4), 6-7 (13-11) - durati 2 ore e 27', allo svizzero Leandro Riedi, n.135 delle classifiche mondiali. L’azzurro, che si è trovato in vantaggio di un break nel secondo e terzo parziale, ha vanificato tre palle match nel tie-break della frazione decisiva.

L'ultimo tie break è stato mozzafiato. Sul 3-3 il 21enne latinense imbrocca tre punti e vola sul 6-3. A quel punto basterebbe un solo punticino per arrivare alla finale e giocarsi l’accesso al main draw dove avrebbe incontrato il ceco Svrcina. Ma qualche errore di troppo permette al rossocrociato di recuperare fino al 9-9 e poi al 10-9. Zeppieri c’è fino all’11 pari, ma l’elvetico è implacabile e archivia tutto sul 13-11. Una curiosità: alla finale delle qualifiche è approdato l’italo-argentino Luciano Darderi, fratello maggiore dell’azzurrino Vito Antonio, portacolori del Ct Gaeta, campione europeo U14. Andrea Gionti