Venerdì 9 Luglio 2021, 09:17

Tamponi rapidi gratuiti per accedere al Palazzetto dello Sport di Cisterna in occasione delle due amichevoli della nazionale italiana contro la rappresentativa argentina di domani (sabato ore 20,30) e domenica (ore 18).

Lo rende noto la Top Volley che ospita l’evento le cui modalità di accesso al pubblico sono disciplinate dal recentissimo decreto della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che amplia al 25% della capienza dell’impianto il numero degli spettatori ammessi nelle strutture sportive al chiuso, ma obbliga le persone non ancora in possesso del Green Pass Covid a presentare un tampone antigenico rapido eseguito non oltre le precedenti 48 ore.

Una prescrizione che aveva sollevato interrogativi e anche polemiche tra chi aveva acquistato il biglietto in precedenza. L’iniziale limite dei 500 spettatori non imponeva infatti il Green pass, né il tampone. Alcuni degli spettatori non ancora vaccinati che avevano acquistato il tagliando si erano trovati di conseguenza nella situazione di dover sopportare il costo e la procedura del tampone rapido per accedere al Palazzetto

“Ci siamo resi conto della situazione che si era creata con il nuovo decreto e abbiamo deciso di andare incontro ai tifosi” fanno sapere dalla società Top Volley.

In collaborazione con la farmacia Calderazzo di Cisterna sarà infatti allestito all’esterno del Palazzetto di ciale delle Province a Cisterna un gazebo dove gli spettatori potranno sottoporsi al tampone rapido.

E’ consigliabile arrivare con un buon anticipo ed è necessario presentare il biglietto della partita e un documento d’Identità (meglio la tessera sanitaria). Il presidio sarà operativo domani, sabato 10 luglio, dalle 15 alle 19 e domenica, dalle 14 alle 16,30.