Violenza contro ebrei ed extracomunitari, 12 indagati: perquisizioni anche a Latina

Perquisizioni e indagati anche a Latina per i reati di associazione finalizzata alla propaganda e all'istigazione per motivi di discriminazione etnica e religiosa. Si tratta di un'operazione portata avanti dalle prime luci dell'alba dal Ros dei carabinieri che sta eseguendo le misure di 'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta dal Gip presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 12 indagati.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, smantellato gruppo antisemita "Ordine Ario...

Le indagini, avviate nel novembre 2019, si collocano in una più ampia strategia di contrasto ai fenomeni estremistici a vocazione suprematista che la Procura della Repubblica di Roma sta svolgendo nel distretto giudiziario.

Queste hanno portato alla scoperta del gruppo "Ordine ario romano" del quale facevano

parte gli indagati e che era molto attivo sui social dove - attraverso due pagine Facebook e una community Vk, uno dei social più utilizzati in Russia - venivano diffusi i contenuti razzisti e le tesi complottiste. Collegato a "Ordine ario romano" c'era poi il gruppo whatsapp chiamato 'Judenfreie Liga (Oar) dal quale gli indagati istigavano a compiere azioni violente contro ebrei ed extracomunitari. E sempre su questo gruppo si era iniziata a pianificare un attentato contro una struttura della Nato, con ordigni confezionati in maniera artigianale anche grazie alla collaborazione di altri gruppi simili che operavano in Portogallo