Vertenza Corden Pharma, l'azienda congela i licenziamenti. Ora si torna al Ministero

Primi spiragli per la vertenza Corden Pharma al termine della prima giornata di trattative al tavolo di Unindustria. L'azienda di Sermoneta ha accettato la richiesta di sindacati e istituzioni e ha congelato i 192 esuberi, ha inoltre subito richiesto un incontro al ministero del lavoro per attivare le procedure per la concessione di ammortizzatori sociali, contestualmente favorirà le uscite volontarie e gli accompagnamenti alla pensione dei lavoratori più anziani. Si tornerà al tavolo in Unindustria a Latina, il 3 dicembre. Rimane aperta la trattativa sul costo del lavoro che per la Corden Pharma è troppo alto. Cauti i sindacati: «La vertenza è ancora aperta, il lavoro da fare è tanto» © RIPRODUZIONE RISERVATA