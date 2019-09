Vela, è di Gaeta il campione d'Italia: Federico Colaninno primo nella classe Finn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’impresa del fuoriclasse Federico Colaninno. Oggi nelle acque di Gargnano, sul lago di Garda, il 20enne talento made in Gaeta ha conquistato la medaglia d’oro nei Cico, il campionato italiano classi olimpiche. Dominio assoluto nella Finn, sin dall’inizio delle regate, con un vantaggio incredibile sul più diretto avversario Matteo Iovenitti (CC Aniene), staccato di ben 15 punti. Una costanza di rendimento impressionante per Colaninno junior, che ha dimenticato in fretta la pagina amara del Mondiale Under 23 “Silver Cup” di quest’estate, quando nella baia di Anzio era in seconda posizione alle spalle del finlandese Oskari Muhonen. Poi era arrivata la beffa con l'uscita dal podio per mano dello spagnolo Joan Cardona e dello svizzero Nils Theuninck. La medaglia d’oro nei tricolori gardesani certifica il suo salto di qualità e di maturazione tecnico-tattica, confermato dallo splendido rendimento di questa settimana in cui ha collezionato nelle otto prove in programma ben sei primi, un secondo e un terzo posto nella seconda regata (unico scarto). Dietro il tandem azzurro si è classificato l’iberico Juan Perez Soltero. «Mi aspettavo di andare forte, ma non pensavo di vincere con così largo vantaggio – questa la reazione a caldo del finnista dello Yacht Club Gaeta E.V.S. – Una soddisfazione incredibile che mi ripaga anche della sfortunata kermesse iridata. Dediche? A chi in questi mesi non ha creduto in me».Il figlio d’arte (il papà finanziere Nando, olimpionico nella Star a Sidney 2000) ha gareggiato con lo scafo che porta il numero velico “Ita71” e arricchisce il suo curriculum dopo il doppio titolo mondiale under 19 conquistato nel 2017 a Balaton in Ungheria e nel 2018 a Koper in Slovenia, senza dimenticare che in bacheca vanta anche il successo nella Coppa Italia. E nel 2020 ci sono le Olimpiadi di Tokyo….