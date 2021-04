Vaccini Latina, l'elenco completo di tutti i centri della provincia e quali dosi vengono utilizzate

La Asl di Latina ha pubblicato l'elenco completo delle sedi vaccinali operative sul territorio provinciale con gli orari di apertura e soprattutto con il tipo di vaccino che viene somministrato nei vari hub. Al momento sono nove i punti di somministrazione che sono in funzione, tre dei quali si trovano nel capoluogo.

Tre sedi a Latina

Teatro San Francesco in Via dei Cappuccini è operativo dall'8 aprile, somministra Astrazeneca ed è aperto dalla mattina alle otto fino alle 17.

Latina ICOT, via Franco Faggiana, somministra Pfizer ma non vengono indicati gli orari di apertura.

Centro sociale in Via Vittorio Veneto a Latina (nei pressi di piazza del Quadrato), è attivo a partire dal 12 aprile e somministra Pfizer in due distinti hub, è aperto dalle 8 alle 20

Sede d Aprilia

Casa della Salute, Via Giustiniano, somministra il vaccino Pfizer ed è operativo dalle 8 alle 20

Sede di Priverno

Casa della Salute, Via Madonna delle Grazie, somministra Pfizer ed è aperto dalle 14 alle 20

Sede di Terracina

Ospedale Fiorini, somministra il vaccino Astrazeneca ed è aperto dalle 8 alle 17

Sede di Fondi

Ospedale San Giovanni di Dio, somministra Pfizer ed è aperto dalle 8 alle 20

Due sedi a Formia

Sede amministrazione provinciale in via Spaventola , viene somministrato il vaccino Astrazeneca ed è aperto dalle 8 alle 17

A Gianola in via delle Vigne, viene somministrato Pfizer ed è aperto dalle 8 alle 20

Questa la tabella riepilogativa fornita dalla Asl di Latina

Le "panchine"

L'Azienda sanitaria ribadisce che nelle sedi indicati ci si può presentare solo con prenotazione e che sono state previste e predisposte "panchine concordate" con il gruppo di Coordinamento della Campagna Vaccinale.

Per il vaccino Pfizer: non idonei ad Astrazeneca, i Caregiver, anticipo di appuntamento di over 80 e over 70

Per il vaccino Astrazeneca: forze dell'ordine, polizia municipale

Le infromazioni

Per avere ulteriori informazioni è attivo il Call Center Vaccinazioni Anti Covid-19, dedicato per rispondere a tutte le problematiche: 0773/655 3423; è attivo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. E' possibile contattare gli operatori Asl anche utilizzando l’apposita mail info.vaccinocovid@ausl.latina.it

Dove e come prenotare

Il sito della Regione Lazio "Salute Lazio" ha una pagina dedicata per accedere alle prenotazioni per fasce di età e tipologia di vaccini. Questo è il link: campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

