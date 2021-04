Covid, bollettino oggi 23 aprile: a Latina 164 positivi e un morto

Non accennano a diminuire i nuovi contagi in provincia di Latina: nel bollettino di oggi, 23 aprile, la Asl informa che nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 164 nuovi positivi (23 più di ieri quando ieri erano stati 141) e un morto a Cori. Oggi è Aprilia la città con più contagi (33), seguita da Latinas (28), da Fondi (24), Sezze (12), Cisterna (11) e Sabaudia (10). Per la prima volta dopo tre giorni si riduce il numero di comuni pontini senza nuovi contagi: oggi sono solo 12.

Alto il numero dei guariti nell'ultimo giorno, ben 563. Alto anche il numero delle vaccinazioni effettuate ieri: ben 2969, il dato più alto registratoin provincia in un solo giorno.

