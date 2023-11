Truffa con i bonus edilizi, sequestro di mezzo milione di euro della Finanza a un imprenditore pontino

Truffa con i bonus destinati all'edilizia: i militari della Guardia di finanza di Latina stanno sta sottoponendo a sequestro preventivo d'urgenza beni per mezzo milione di euro per crediti d'imposta inesistenti. La misura è stata disposta dalla procura di Cassino nei confronti di un imprenditore ed è l'epilogo che scaturisce da una verifica fiscale effettuata dai militari di Formia nei confronti di un'impresa edile locale.

Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle la società «avrebbe dichiarato al fisco la spettanza di circa 560.392 euro di crediti d'imposta inesistenti, a fronte dell'esecuzione di lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di fatto mai eseguiti o realizzati in minima parte, nonché privi della documentazione necessaria che consentisse l'effettiva maturazione dell'agevolazione fiscale».



È stata avanzata all'autorità giudiziaria la proposta di applicazione di una misura cautelare reale per aggredire l'illecito arricchimento conseguito dall'imprenditore con l'ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

I finanzieri hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo, emesso dalla procura della Repubblica di Cassino e convalidato dal gip, che ha consentito di congelare, tra somme sui conti correnti e un'auto nella disponibilità dell'imprenditore, un ammontare, per il momento, pari a circa 25mila euro.