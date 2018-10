Trovato morto in casa a Sonnino, indagano i carabinieri

Un giovane trentacinquenne di Sonnino, celibe, è stato trovato morto nella serata di ieri all'interno della propria abitazione in via Capitano Vincenzo Pellegrini. Indagano ora i carabinieri della stazione locale agli ordini del Luogotenente Gaetano Borrelli, i quali erano stati avvertiti dalla mamma del giovane. Il giovane è deceduto a quanto risulta per arresto cardiocircolatorio, ma i militari stanno indagando per capire cosa lo abbia provocato. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e probabilmente verrà disposta l'autopsia. Ultimo aggiornamento: 13:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA