Tromba d'aria a Roccagorga, alberi caduti e strade chiuse

Nella tempesta che si è abbattuta questa notte sulla provincia di Latina viene segnalata una tromba d'aria nel territorio di Roccagorga sui Monti Lepini. La protezione civile è impegnata da questa notte per rimuovere gli alberi caduti lungo le strade del comune.

La prima segnalazione intorno alle 5. «Attenzione in località Prati via Strada provinciale Rocchigiana», il primo allerta per un albero caduto. «Su attivazione della Sala Operativa Regionale e della locale stazione dei Carabinieri, 2 nostre squadre del Gruppo Comunale stanno operando per la rimozione» spiega sui social il coordinatore della locale Protezione civile chiedendo di «prestare massima attenzione».



Alle sei il coordinatore Tommaso Ciarmatore ha annunciato ce il primo tratto della strada era stato «liberato e pulito», spiegando che i volontari stavano continuando a lavorare lungo via Roccagorga per la rimozione di altre due piante.



Poi questa mattina è stato possibile fare un primo bilancio dei danni. «Avevamo finito l'ultimo intervento su un incendio boschivo - racconta Ciarmatore - da circa 2 ore quando è iniziato il temporale. Vento forte, pioggia e forte attività elettrica, dal fuoco si passa all'acqua, dal vento che alimenta le fiamme si passa al vento che le spezza, dal sole bollente di questi pomeriggi si arriva ad una notte che ha il sapore degli inverni più tempestosi».

Cominciano ad arrivare le prime segnalazioni dei cittadini, arriva la chiamata dei Carabinieri della Locale Stazione. «C'è solo il tempo di avvisare la Sala Operativa Regionale, attivazione concessa, si chiama la squadra e si parte» racconta sui social il coordinatore. «Alle 3.10...la nottata non promette niente di buono, tutti i paesi dei Monti Lepini senza elettricità, noi in strada, adrenalina a mille e si inizia ad operare. Il rumore del vento si mischia a quello delle motoseghe, per fortuna il maltempo sta andando verso il mare, ma dietro di sé ha lasciato molti danni. Sulla Sp Rocchigiana bloccata per diverse ore, abbiamo tagliato 8 piante di alto fusto, consentendo il ripristino della circolazione soprattutto per i cittadini che dovevano andare a lavoro, idem in località Fornace e in altre strade interne del paese».



Alle 7.30 interventi finiti. «Come faccio a non ringraziare i miei Volontari - commenta Ciarmatore - per l'impegno che praticamente li vede operativi h24? Come faccio a non dire che i miei volontari sono speciali? Grazie ragazzi, orgoglioso di voi»