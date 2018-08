Guasto alla linea ferroviaria, treni cancellati e ritardi

Dalle 14.50 il traffico ferroviario fra Roma e Campoleone (linee FL8, Roma – Nettuno, e Roma – Napoli, via Formia) è sospeso per un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni fra Torricola e Pomezia.



Notevoli i disagi alla circolazione con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso via Cassino per i treni a lunga percorrenza. Sono stati richiesti servizi sostitutivi con autobus fra Roma e Campoleone.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:36



