Attraversa la Pontina a piedi: travolto e ucciso da un'auto

Stava tentando di attraversare la Pontina a piedi. Un uomo questa sera è stato travolto e ucciso da una Jeep all'altezza di Aprilia, nei pressi dello svincolo di via Genio Civile in direzione Sud. Era buio e l'automobilista non ha fatto in tempo a frenare: la morte è stata istantanea.

Inutili i soccorsi del 118 giunti sul posto poco dopo. La Polizia stradale di Aprilia ha chiuso la strada verso Latina deviando il traffico lungo via Selciatella. Al momento la vittima non è stata identificata.