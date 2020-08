Tragedia in autostrada 30 anni fa, Minturno ricorda le vittime del gruppo "Le tradizioni"

Oggi sarà commemorato a Minturno il trentesimo anniversario della tragedia del gruppo folcloristico “Le Tradizioni”. Una messa sarà celebrata alle 19 nella chiesa dell’Annunziata, in suffragio delle otto vittime – i coniugi Enzo Treglia e Giusy Farruggia, Enzo Carpino, Rosa Romano, Maria Santovito, Antonio Carpio, Lina Migliaccio e il marito Nino Ciavolella – che trovarono la morte in un incidente avvenuto all’alba del 20 agosto 1990 sull’autostrada A/16 Napoli-Bari, nel territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.

Il pullman sul quale viaggiavano 55 componenti della nota associazione minturnese stava tornando da uno spettacolo a Rionero in Vulture, entrò in collisione con un tir che trasportava casse di pomodori. Nel violento scontro persero la vita otto componenti del gruppo folk e altri 47 rimasero feriti. Le esequie si tennero in piazza Portanova a Minturno, dove le otto bare furono accompagnate da gruppi folcloristici locali, regionali e nazionali, ricevendo la benedizione dell’allora Arcivescovo della Diocesi di Gaeta, monsignor Vincenzo Maria Farano «Fu una tragedia immane, dolorosissima, che ancora oggi ci lascia attoniti», osserva il presidente dell’associazione folcloristica, Franco Tucciarone. E Minturno ogni anno ricorda i suoi concittadini. Lo farà anche oggi, 30 anni anni dopo.

