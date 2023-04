Ilary Blasi-Francesco Totti, “insieme” in tv: stasera i due si sfideranno a colpi di Auditel (su reti diverse). Ecco dove saranno gli ex coniugi

La battaglia tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua, anche fuori dal tribunale. Stasera il campo di guerra dei due ex coniugi sarà la tv. Lei alla conduzione dell'Isola dei Famosi 2023, lui ospite da Pierluigi Pardo a «Supertele» su Dazn dopo il posticipo Atalanta-Roma. Una coincidenza? Forse si, ma la cosa davvero particolare è che i due programmi andranno in onda allo stesso orario: in prima serata. Chi vincerà? certo l'attenzione e la curiosità per il look di Ilary è sempre molto alto ed è facile che a colpi di auditel possa vincere lei.

Ilary-Totti, la battaglia passa in tv

Nel contempo pare che la partita Totti-Ilary giocata in tribunale sia terminata, nel primo tempo, con uno 0-0. lei ottiene casa (ma pure le spese di gestione), la custodia della piccola Isabel e 12.500 euro al mese per il mantenimento dei tre figli più il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie. Lui continua a essere proprietario della Villa dell'Eur (anche se non ci abita) di cui continua a pagare un cospicuo mutuo, e la possibilità di vedere i figli più grandi (Cristian quasi diciottenne e Chanel quasi sedicenne) quando ne hanno voglia i ragazzi.

Le decisioni provvisorie del tribunale

Insomma i toni sembrano essersi placati. Totti accetta (o comunque deve) che Bastian Muller, il nuovo compagno della ex, viva in casa sua e passi del tempo con i figli e Ilary accetta che i figli stiano con il padre e Noemi Bocchi quanto desiderano. Per risolvere la questione dei Rolex e delle borsette toccherà aspettare ancra qualche tempo.