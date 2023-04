Totti e Ilary, il costo dell'attico di lusso all'Eur (che ha spese di condominio monstre)

Mercoledì 19 Aprile 2023, 10:34

Francesco Totti e Ilary Blasi, insieme ai loro figli, risiedevano in un esclusivo attico situato nell'elegante quartiere dell'Eur prima della separazione. Tuttavia, oltre all'acquisto dell'appartamento stesso, vi sono anche le spese di condominio da considerare. Date le caratteristiche di lusso della dimora e il suo effettivo valore, le spese di condominio sono decisamente elevate e sfiorano i 500 euro mensili- Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; Music by Korben MkDB



