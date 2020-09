Tornano i piromani, la Collina di Sonnino messa a fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano i priomani dopo un brevissimo periodo di stasi. Questa volta, dopo Maenza, Prossedi, Roccagorga e Priverno, anche Sonnino ha subito la stessa sorte nella notte. Un rogo violento, con fiamme alte visibili da alcuni chilometri di distanza, è stato appiccato nella serata di ieri nella collina posta alle spalle del paese ausono ed ancora brucia in attesa dello spegnimento che è già in corso in questa prima mattinata. Occorrono ora seri provvedimenti per cercare di individuare i possibili piromani di turno che hanno colpito la verdeggiante collina sonninese. Lo stesso Commissario della XIII Comunità Montana dei Lepini, Onorato Nardacci, dopo aver istituito un tavolo comune di lavoro con tutti i comuni facenti capo all'Ente montano, è pronto a varare una task force che prevede l'uso, per la prima volta nella storia comunitaria, dei droni che, presumibilmente ogni 15 minuti dovrebbero sorvolare, filmare e scattare foto sulle colline e montagne, nonchè valutare i movimenti sospetti delle persone che vi transitano. Tutto questo si spera avverrà dalla prossima stagione estiva-autunnale e gli effetti si vedranno da subito, da quanto spiega il Commissario della XIII Comunità Montana, Nardacci .