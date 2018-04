Torna la mostra agricola di Campoverde. Sarà l'edizione numero 33

Torna l'appuntamento con la mostra agricola Campoverde, in programma dal 25 aprile al 1 maggio 2018 ad Aprilia. La manifestazione è giunta alla trentatreesima edizione ed è ormai uno degli eventi cardine del panorama fieristico a livello nazionale.



Si va dal florovivaismo, all'agricoltura, dall'enogastronomia alla fattoria didattica per avvicinare i bambini al mondo della natura, quindi spettacoli e intrattenimento per offrire svago al visitatore. La fiera si estende su circa 20 ettari, di cui 16 destinati a parcheggio e 4 ad area espositiva.



ome sempre ci sarà un'area didattica e ludica per i bambini, un vero e proprio “villaggio rurale” con attrezzi agricoli d'epoca, anche in funzione; un'area dedicata al modellismo di mezzi da lavoro, una zona destinata alle prove dei macchinari agricoli e molto altro.



Tutte le novità saranno presentate nel corso della conferenza stampa in programma per sabato 7 aprile alle 11.30 presso l'Enea Hotel di Aprilia. «La Mostra Agricola promuove le nostre produzioni a tutti i livelli – spiega il Presidente della Tre M Cecilia Nicita – ma soprattutto fa cultura trasmettendo alle nuove generazioni l'amore per la storia di questo territorio, le tradizioni e le radici. L'edizione di quest'anno sarà una passeggiata nella natura e nelle tradizioni, riavvicinando il visitatore per qualche ora con le proprie origini, maturando un'esperienza interiore da riportare a casa».

