Lavoratori in "nero" e uno con reddito di cittadinanza, sospesa attività di un'azienda agricola

Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava in un'azienda agricola all'interno della quale altri due dipendenti erano in "nero". I carabinieri del nucleo tutela della salute e quelli dell'ispettorato del lavoro (Nas e Nil), nel corso dei controlli intensificati di recente sul "caporalato" e svolti in collaborazione con i funzionari dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Latina, sono entrati in azione a Sermoneta.



L’azienda agricola è stata sanzionata con un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e con una multa di circa 8.000 euro. Sono in corso inoltre ulteriori accertamenti . © RIPRODUZIONE RISERVATA