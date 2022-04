Sabato 23 Aprile 2022, 11:07

Ritorna alla grande la 35esima Mostra agricola Campoverde. La pandemia Covid ha fermato per due anni anche le attività della celebre fiera dell'agricoltura pontina che riparte dal 23 aprile. Organizzata da Tre M, con il patrocinio del Comune di Aprilia, della Provincia di Latina e della Camera di commercio Latina-Frosinone, la fiera dell'agricoltura sarà aperta al pubblico dal 23 al 25 aprile e poi dal 29 aprile al 1° maggio, all'Area Fiere di Campoverde di Aprilia, lungo la via Pontina. Da 35 anni la Mostra agricola Campoverde è la più grande vetrina delle eccellenze del territorio pontino: i 4 ettari di superficie espositiva ospiteranno la mostra mercato, le eccellenze dell'enogastronomia, gli spettacoli equestri, le dimostrazioni cinofile, gli animali della fattoria, i florovivaisti, l'esposizione di trattori d'epoca e di una trebbia degli anni '40.

Ci sarà anche il Floreal show, con la sfilata degli abiti floreali creati da Savina Tatti; lo stand dell'associazione Amici di Birillo che ha organizzato la microchippatura gratuita dei cani per il 23 e il 30 aprile, dalle ore 10 alle 19; la presenza degli studenti dell'istituto San Benedetto di Latina; lo stand della Polizia Stradale.



«Il tempo si era fermato a marzo 2020 quando la pandemia ha fermato l'economia e la socialità», spiega la presidente Tre M Cecilia Nicita. «Riprendiamo da dove eravamo rimasti due anni fa. Questo di fatto è il primo grande evento fieristico della provincia di Latina e rappresenta la ripartenza per questo territorio».

Cecilia Nicita ha voluto ringraziare gli espositori che hanno aderito all'edizione 2022, l'amministrazione comunale di Aprilia e il pubblico. «Dopo due anni di restrizioni possiamo tornare a godere di un evento all'aria aperta, in una ritrovata socialità, con il meglio che questa nostra Provincia può offrire. In questi anni ci siamo impegnati per un evento che desse lustro alla città di Aprilia. Siamo tornati al lavoro con il massimo impegno, con un pizzico di incoscienza, soprattutto nei primi mesi di organizzazione quando non sapevamo quale sarebbe stato l'andamento della pandemia, ma i fatti ci hanno dato ragione». Il 23 aprile alle ore 9 ci sarà l'apertura al pubblico e alle ore 16 anche la cerimonia istituzionale alla quale parteciperanno le autorità civili, militari e religiose. Previsto inoltre, per l'occasione, lo spettacolo degli Sbandieratori di Cori. Tra gli eventi da segnare in agenda, presso la sala convegni, il 25 aprile alle ore 11 la presentazione del libro Aprilia a cura di Mimmi Favero e Mauro Gavillucci; il 29 aprile alle ore 15 Comune di Aprilia e Enel X; il 30 aprile alle ore 10 Prodotti a marchio Coop; il 1° maggio alle ore 10 La scuola di arti e mestieri ad Aprilia; il 24 e 25 aprile e il 1° maggio alle 18.30 il Floreal Show. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook della Mostra agricola e sul sito www.mostracampoverde.it.

Laura Alteri

© RIPRODUZIONE RISERVATA