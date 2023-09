Terremoto in Campania, a Latina ritardi e cancellazioni su liea ferroviaria

Pesanti disagi anche a Latina per i pendolari: a causa del terremoto in Campania. Rfi informa che nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria è sospesa, in via precauzionale, a Napoli Centrale e sulle linee Alta Velocità Roma – Napoli – Salerno, Napoli – Villa Literno, Napoli – Aversa e Napoli – Torre Annunziata per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di un evento sismico che ha interessato la zona. Il treno che si forma a Latina delle 8.10 diretto a Termini dovrebbe partire in orario dal binario 3

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 120 minuti, spiegano da Rfi. Dalla stazione di Latina e' partito un treno diretto a Roma Tiburtina, mentre sono stati cancellati quelli diretti a Termini delle 6.55 e delle 7.17. Hanno ritardi di 40 minuti quello in partenza per Roma delle 7.43 e di 65 minuti quello delle 8.