"Terre di confine", guida turistica e card con sconti a Lenola, Fondi e Monte San Biagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama "Terre di confine" ed è la carta del turista 2019-2020, presentata ufficialmente nell’aula consiliare del Comune di Lenola che ha creato una "rete" per la promozione turistica insieme alle amministrazioni Fondi e Monte San Biagio. A questa si aggiunge la "Tourist card" che consentirà a quanti alloggeranno nel territorio di fruire in tutti gli esercizi partner di uno sconto pari almeno al 10% su acquisti, cene, alloggio.«L’obiettivo di questa iniziativa è quella di dare valore e futuro alle realtà produttive, ricettive, ai ristoratori e a tutte le associazioni che da anni si spendono quotidianamente per far conoscere le bellezze, le ricchezze naturalistiche, le tradizioni storiche, il folklore, le specialità enogastronomiche e la proverbiale ospitalità della comunità di Lenola. Farlo da oggi insieme ad altri due Comuni importanti nel comprensorio di cui facciamo parte, è il modo più efficace per provare a fare sistema, facendo crescere anche al di fuori dei confini dei nostri territori la conoscenza di quello che mettiamo a disposizione, a due passi dalle coste più belle del Tirreno» - ha detto il sindaco di Lenola, Fernando Magnafico.Il primo frutto dell’alleanza è una dispensa portatile con foto e indirizzi web, grazie alla quale le 132 attività che, hanno aderito all’iniziativa potranno fornire ai loro clienti tutte le informazioni e i riferimenti a luoghi suggestivi, musei, ristoranti, negozi, prodotti tipici, chiese, lidi, B&B, ma pure a eventi, sagre e feste in programma sul territorio nei prossimi mesi. Senza dimenticare le iniziative promozionali e gli eventi a tema, con date e orari dettagliati. Una guida cartacea, che nei prossimi mesi dovrebbe diventare anche digitale e "sbarcare" su Internet, per aumentare il numero di potenziali avventori interessati, nel Lazio e oltre regione.Nell’aula consiliare erano presenti, tra gli altri, anche la presidente della commissione pari opportunità del Comune di Fondi, Rita Di Fazio, e il delegato al turismo del Comune di Monte San Biagio, Giuseppe Pascale, con il vice-sindaco monticellano Gianmarco Pernarella. Accanto a loro, il delegato al turismo e innovazione di Lenola, Angelo Guglietta. Regia dell’iniziativa è quella dell’Associazione B&B Fondi, guidata dal presidente Tommaso De Virgilio.