Terracina, si scontrano due autoarticolati: chiusa l'Appia al km 90

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Terracina sono intervenuti questa mattina, poco prima delle otto, lungo la via Appia al km 90+600 nei pressi all'incrocio con la Migliara 54, in territorio di Terracina dopo la segnalazione giunta alla sala operativa 115, di un incidente stradale tra due autoarticolati.



I vigili del fuoco dopo aver accertato che l'unico ferito era già nelle cure dei sanitari del 118, provvedevano a mettere in sicurezza i mezzi per la successiva rimozione allo scopo di riaprire la statale. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.



Aggiornamento ore 11

Il servizio infomobilità dell'Anas ha comunicato che il traffico si è sbloccato dopo la riapertura dell'arteria e la circolazione sta tornando alla normalità dopo l'incidente tra i due mezzi pesanti.

Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



