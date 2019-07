Terracina, ragazzo scomparso da lunedì: scattate le ricerche

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia di Terracina è alla ricerca di Giuseppe Recchia, 26enne del posto del quale non si hanno più notizie da ieri. Il giovane è uscito di casa nel pomeriggio senza documenti nè telefono cellulare e non ha più fatto ritorno. Trascorse parecchie ore dalla sua scomparsa, i famigliari hanno avvisato le forze dell'ordine e sono immediatamente scattate le ricerche da parte del locale commissariato: non si esclude che Giuseppe Recchia possa essersi spostato con mezzi pubblici per raggiungere qualche località fuori dalla provincia pontina.Stamattina il gruppo comunale della Protezione Civile aveva anche battuto la zona tra Campo Soriano e Santo Stefano. Ore di apprensione per i famigliari del ragazzo, anche sui social sono comparsi numerosi post con l'appello per chiunque dovesse vederlo di segnalarlo subito alle forze dell'ordine. Al momento della scomparsa Giuseppe indossava un cappellino nero, una polo marrone chiaro, bermuda grigio e scarpe bianche.