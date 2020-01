Terracina, fuori strada per la nebbia: tre vigili del fuoco feriti

Brutto incidente la scorsa notte per la squadra dei vigili del fuoco di Terracina, che si stava recando per un intervento a Priverno. Forse a causa della fitta nebbia sull'Appia, intorno alla mezzanotte, il mezzo è uscito di strada finendo di muso in un fossato. Feriti tre vigili del fuoco, per fortuna in modo non grave. Sono stati soccorsi dagli stessi colleghi che stavano andando con loro sull'intervento e poi dal 118 che li ha portati al pronto soccorso per le prime cure. Tutti sono stati dimessi dall'ospedale dopo i controlli. © RIPRODUZIONE RISERVATA