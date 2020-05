© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro fine maggio i lavori al teatro D'Annunzio potranno definirsi conclusi e la struttura essere pronta e disponibile per ospitare eventi, non appena le rigide norme anticovid lo consentiranno, s'intende. Con la fine del lockdown, le ditte incaricate hanno ripreso i lavori e nelle ultime ore si è conclusa l'installazione della nuova cupola che sovrasta l'ingresso del Palacultura, dove sono situate le biglietterie dei teatri. La cupola era infatti una delle prescrizioni del comando dei Vigili del fuoco per il riutilizzo della struttura. La struttura era infatti in lexan e occorrevano dati certi della sua capacità di resistenza al fuoco. Dati che purtroppo non sono stati ritrovati, come molti altri, nella carente documentazione dei lavori di realizzazione della struttura, ormai più di trenta anni fa; nel frattempo, però, erano anche subentrate nuove e più stringenti norme antincendio. Ecco perché si è resa necessaria direttamente la sostituzione della struttura. «Le norme prevedono che ogni superficie abbia una determinata capacità di resistenza al fuoco. La cupola è nuova, e si stanno sistemando ora i cupolini laterali - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri - contemporaneamente, si stanno concludendo anche i lavori interni dell'edificio, come l'eliminazione di una moquette verticale su alcune pareti». Ranieri non intende sbilanciarsi sulle date, e se la cava con una battuta, «siamo agli sgoccioli», riferendosi anche al fatto che «la sostituzione della cupola, in relazione alla sua capacità di resistenza al fuoco, al rischio di sgocciolamento». Ormai, tutte le prescrizioni sono state concluse: nei prossimi giorni le imprese consegneranno le documentazioni e già nella prossima settimana potrebbe tornesi il sopralluogo finale, e infine la consegna della Scia. Della possibilità di riapertura del D'Annunzio, aveva parlato anche lo stesso assessore alla Cultura, Silvio Di Francia, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei lavori del futuro Museo Cambellotti, citando tra le ipotesi anche quella della trasformazione del Palacultura in un hub culturale, in cui non siano più presenti uffici dell'amministrazione. I lavori del Palacultura vanno avanti ormai da anni: fu il commissario Giacomo Barbato a non concedere più le deroghe di sicurezza per l'utilizzo della struttura, priva del certificato antincendio.Andrea Apruzzese