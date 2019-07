Tanti amici e campioni al palazzetto di Cisterna per l'addio al voley di Francesco Biribanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ tutto pronto per la partita di addio al volley di Francesco Biribanti, che ha scelto Latina per salutare insieme ai suoi amici lo sport che è stato il carburante della sua vita. Un evento “Ancora una volta Biri #12” che il campione, oggi assicuratore a Trieste, avrebbe voluto vivere al PalaBianchini, teatro di tante battaglie ma che per motivi organizzativi è stato dirottato nel nuovo palazzetto di Cisterna sabato 6 luglio alle 18.Francesco è stato un protagonista e il beniamino del volley a Latina, dove arrivò nel 2001 per il primo anno della serie A1 della squadra di allora, targata Icom, allenata da Piero Molducci. La città si innamorò della pallavolo di vertice e dei suoi protagonisti. Biri…Banti fu sicuramente il motore di questa simpatia che non si esaurì con i cinque anni di agonismo con la squadra pontina. Le strade, come avviene nello sport si divisero, Francesco andò prima a Verona poi, complice Cupido tra una partita e un’altra approdò a Trieste dove oggi vive con Elisa ed Emma, arrivata poco più di un mese fa. Ma Latina gli è rimasta nel cuore insieme ai tanti amici con i quali è rimasto in contatto. Vincenzo Annarumma, storico “fisio” della squadra è stato il motore dell’evento di beneficienza, organizzato dal gruppo “Cuore del volley” in favore dell’associazione “009 Missione Sorrisi -Vip Latina Onlus”, un gruppo che sul territorio porta il sorriso dove ce n’è bisogno.Si confronteranno due team, “Amici di Biri” allenati da Piero Molducci tecnico dei primi due anni e mezzo della Icom in A1 e Leopoldo Eramo (Autieri, Bigarelli, Francesco Fortunato, Gervasio Iurisci, Francesco Michini, Andrea Gardini, Marco Molteni, Alessandro Spanakis, Marco Di Belardino, Biribanti) e “All Star” allenati da Roberto Santilli, il tecnico che portò Latina nella massima serie (Bovolenta jr, Recine, Simone Rosalba, Andrea Rondoni, Antonio Corvetta, Maurizio Latelli, Enzo Di Manno, Leondino Giombini, Marco Piscopo, Cristian Savani, Paolo Tofoli)