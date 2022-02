Incidente stradale in via del Lido a Latina. Stamani, intorno alle 11, una Fiat Punto ha travolto a velocità sostenuta una Smart incolonnata nel traffico domenicale che è stata scaraventata sulla corsia opposta dove, per fortuna, in quel momento non transitavano altre vetture.

Nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte, ma disagi notevoli al traffico intenso all'ora di punta della mattinata. Sul posto 118 e polizia locale per i rilievi.