Tamponamento a catena sulla Pontina, pesanti disagi per chi viaggia in direzione Latina

Incidente sulla Pontina, lunghe code verso Aprilia. Il sinistro si è verificato questo pomeriggio verso le 17e30 sulla 148 all'altezza di Casalazzara nei pressi dello svincolo per via Apriliana sulla carreggiata in direzione Latina. Diversi i veicoli coinvolti nell'incidente, dalle prime informazioni almeno cinque le auto colpite nel maxi tamponamento. Un altro incidente si era verificato, poco prima, a Pomezia, sempre in direzione Latina. Sul posto è intervenuta in questo caso la polizia stradale di Aprilia per i rilievi di rito e per accertare la dinamica del sinistro. Pesantissimi i disagi per i tanti pendolari che rientravano dalla capitale. Lunghe code e rallentamenti si segnalano tra Pomezia e Aprilia. L'ennesima giornata no per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono la Pontina. Ma la giornata da incubo ha visto anche un terzo incidente, questa volta sulla Pontina Vecchia. Qui la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore per permettere i soccorsi ad una persona finita con la propria auto dentro ad una cunetta. Sul posto è atterrata anche una eliambulanza.