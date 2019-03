Taekwondo: Antonietta Santaniello dalla scuola Sirignano di Minturno alla Nazionale

L’ultima medaglia d’argento agli italiani classi olimpiche cinture nere di Pisa è servita da antipasto per la sua convocazione in Nazionale. Per Antonietta Santaniello, figlia d’arte (la mamma è l’allenatrice Claudia Sirignano della Scuola Sirignano di Marina di Minturno), ora è arrivata anche la chiamata per il raduno azzurro al “Giulio Onesti” di Roma, il collegiale iniziato martedì e che si chiuderà sabato 6 aprile. La specialista della categoria -49kg sta attraversando uno splendido momento di forma dopo l’altro secondo posto agli universitari e il bronzo agli Assoluti del 2018 al Palaflorio di Bari, senza dimenticare l’identico alloro nei tricolori di Fondi del gennaio dello scorso anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA