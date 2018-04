Tac guasta a Terracina e lavori incorso per l'intonaco crollato a Fondi: pazienti dirottati a Formia

di Barbara Savodini

È di nuovo concentrato sul solo ospedale di Formia il carico di tac, tra emergenze e prenotazioni, di mezza provincia di Latina.

Un improvviso problema al tavolo della tomografia assiale computerizzata del “Fiorini” di Terracina ha infatti bloccato il servizio proprio durante la settimana in cui, presso l'ospedale di Fondi, erano in corso i lavori di risistemazione del soffitto dell'intero reparto. Un restyling, quello disposto presso il nosocomio fondano, improcrastinabile non solo perché richiesto da moltissimi anni ma anche per via, nei giorni scorsi, dell'improvvisa caduta di una sezione di intonaco.



Mentre gli operai lavoravano a ritmo serrato per concludere l'intervento al più presto, i tecnici radiologi di Fondi hanno quindi ritagliato un angolo del reparto per poter svolgere radiografie ed ecografie sapendo di poter contare per le tac sul vicino ospedale di Terracina. L'improvviso guasto, avvenuto mercoledì sera dopo un lungo periodo in cui tutto sembrava filare liscio, ha così mandato in tilt ben due ospedali bloccando le prenotazioni e dilatando ulteriormente i tempi di attesa di centinaia di pazienti pontini.



Velocizzare il più possibile i lavori al piano terra dell'ospedale di Fondi era una priorità già prima dell'imprevisto ma, purtroppo, affinché il restyling sia duraturo oltre che funzionale è fondamentale che gli interventi vengano realizzati come si deve. Chi è in attesa della tac, naturalmente, non perderà la prenotazione: il personale del reparto di radiologia di Fondi ha infatti preannunciato che, una volta ripristinato il servizio, saranno create giornate ad hoc per eseguire tutti gli esami rimandati.

