Svolta nelle indagini sulla rapina ai coniugi Lanza ad Aprilia: 6 arresti dei carabinieri

Mercoledì 3 Novembre 2021, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Svolta nelle indagini sulla violenta rapina all’ex Oasi del Golf di Aprilia, ai danni dei coniugi Lanza: i carabinieri dei Reparto Territoriale hanno arrestato 6 persone, tutti italiani, accusati di sequestro di persona aggravato e danneggiamento seguito da incendio. L’operazione è scattata questa mattina all’alba tra le città di Vetralla, Montefiascone, Bologna, Acilia e Fiumicino. L’indagine ha permesso di smantellare il sodalizio criminale ritenuto specializzato in rapine in villa, la cui efferatezza aveva terrorizzato i proprietari dell’ex Oasi del Golf di via della Cogna. La rapina avvenne nel luglio del 2020: un commando armato picchio' il custodie, legò la coppia di imprenditori romani e sferrò un pugno alla moglie. Poi rubarono le loro auto e svaligiarono la loro abitazione ai Parioli a Roma.