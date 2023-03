Strage di animali nella colonia, uccisi undici cani e tre gatti. L'Asl: autopsia sulle carcasse

È una vera e propria strage di animali, quella denunciata alle forze dell'ordine questa mattina da Eva Marrocco, presidente dell’associazione di volontariato a tutela degli animali e dell’ambiente di Fondi, in provincia di Latina.

Strage nella colonia di animali

Undici gatti e tre cani morti, probabilmente avvelenati. Facevano parte di una colonia regolarmente registrata, composta da 84 gatti e 7 cani. Eva ne ha trovati solo 16 vivi in totale. Degli altri non c'era traccia.

«Stamattina, come quotidianamente faccio, mi sono recata presso il rifugio – racconta la volontaria – La mia piccola Miù giaceva a terra, con gli arti anteriori mozzati. Principessa, morta anche lei. Le macabre scoperte continuano, 11 gatti morti e 3 cani. I superstiti tra cani e gatti, sono 16. Gli altri non sono stati ancora trovati».

IL SOPRALLUOGO

Sul posto è arrivata anche la Asl veterinaria, che ha confermato l'avvelenamento. «La maggior parte di loro, sono stati allattati a biberon, perché strappati alla morte da chi li ha gettati come spazzatura, pur di disfarsene. La crudeltà avuta nel compiere questo gesto è disumana. Se ci fossero stati più controlli in quella zona, cosa che chiedo da anni, probabilmente tutto questo, non sarebbe mai accaduto».

L’esame autoptico sulle carcasse degli animali, prevista per domani, stabilirà il mix di veleni che li ha condotti alla morte in poco tempo. «Da li sarà possibile, in breve, a risalire a chi ha commesso questa crudeltà», conclude.