Stabilizzazioni illegittime al Comune di Latina, la Corte dei conti: danni per 650.000 euro

Un danno erariale complessivo di 650.000 euro ai danni del Comune di Latina per tre assunzioni ritenute illegittime. La Procura regionale della Corte dei Conti ha formalizzato l'avviso a dedurre all'ex sindaco Vincenzo Zaccheo, l'ex segretario generale Mario Taglialatela, e a Emanuela Pacifico e Giuseppe Canoro in qualità di responsabili del servizio Personale e Sviluppo all'epoca dei fatti.Siamo nel 2013 quando la Guardia di Finanza scrisse un'informativa sulla presunta irregolare stabilizzazione di tre dipendenti. «I soggetti - scrive la Corte dei Conti - risultavano privi del necessario requisito dei tre anni di servizio, giacché nel periodo compreso tra il 12-10-2006 e il 06-04-2007, non avevano lavorato alle dirette dipendenze del Comune, bensì dell'associazione riconosciuta non avente scopo di lucro Centro Europeo di Studi Manageriali».