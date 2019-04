Sport e spiritualità, nona edizione della "Parish Cup" a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nona edizione per la «Parish Cup Latina 2019», il torneo sportivo che domani - domenica 28 aprile - vedrà coinvolti i giovani in una giornata di gare e spiritualità. Un evento organizzato dall'Ufficio diocesano per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, diretto da don Peppino Mustacchio, in collaborazione con gli uffici per la pastorale giovanile e vocazionale, per quella della salute e per il dialogo ecumenico e interreligioso. Quest’anno la località ospitante sarà Borgo San Michele, a Latina, grazie agli impianti sportivi messi a disposizione dalla parrocchia San Michele Arcangelo.Già iscritti circa trecento ragazzi provenienti dalle varie parrocchie e centri della diocesi pontina. Divisi in squadre dai nomi più fantasiosi, i giovani si sfideranno nei tornei del Calcio a 5 maschile (Junior e Senior), del Calcio a 5 femminile e della Pallavolo mista. Ciascuna gara sarà giocata nella stessa giornata con il tradizionale meccanismo dei gironi per arrivare alla fase eliminatoria con le finali per ogni categoria sportiva.«Il senso dell’evento – ha spiegato don Peppino Mustacchio - è vivere lo sport come luogo speciale per veicolare e vivere i valori umani e cristiani. Infatti la giornata non si esaurisce nelle sole attività sportive, poiché, lo scopo principale dell’iniziativa è quella di permettere ai giovani della Diocesi di vivere, da una parte, un’esperienza bella e gioiosa di fede e di incontro nel Signore, per poter approfondire il rapporto con Lui, e, dall’altra, un momento forte e concreto di comunione diocesana con giovani provenienti dalle diverse realtà parrocchiali. Centro dell’evento, infatti, è la Celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Mariano Crociata, quale segno di unità della Chiesa diocesana attorno al proprio pastore e a Gesù eucarestia».