Tre locali di Latina sono finiti nella rete dei carabinieri. Due locali del lungomare ed uno di Borgo Sabotino, sono stati sanzionati per violazioni di tipo amministrativo. I locali del capoluogo pontino sono stati oggetto di controlli a tappeto da parte dei carabinieri, nei giorni scorsi, quelli precedenti all'ultimo ponte festivo.

In particolare i militari si sono concentrati sui locali del mare, visto che di solito durante il fine settimana viene particolarmente frequentato. Obiettivo dei militari era infatti controllare che tutto fosse in regola, ma anche prevenire eventuali forme di sfruttamento del lavoro, anche occasionale. Che in una ricorrenza come quella del Primo Maggio, in effetti, ci stava a pennello. E proprio delle irregolarità in fatto di lavoro, in particolare, sono state riscontrate in un pub del lungomare: qui sono state trovate ben quattro persone a lavorare in nero, quindi senza i necessari requisiti di legge, ed al titolare dell'attività è stata contestata la violazione di omessa formazione dei lavoratori ed alla loro tutela sanitaria.

SOSPENSIONE LAMPO

Per questo motivo è stata anche elevata una maxi sanzione amministrativa di oltre diecimila euro. Per l'attività è stata anche disposta la sospensione, ma il provvedimento allo stato attuale è stato estinto perché la sanzione è stata pagata. Sul caso sono però in corso ulteriori accertamenti perché tra i lavoratori in nero c'era anche un minorenne. In un altro locale del lungomare, un noto ristorante, riscontrate inadeguatezze nei requisiti igienico-sanitari, per i quali sarà interessata la Asl.

Stessa sorte per un'altra attività di ristorazione a Borgo Sabotino dove sono stati trovati alimenti mal conservati. A svolgere i controlli amministrativi sono stati i carabinieri del comando provinciale di Latina, insieme agli specialisti del Nucleo Ispettorato del Lavoroe del Nucleo antisofisticazione e sanità "Continueranno con assiduità - si legge in una nota - le attività di controllo svolte dall'Arma, unitamente al personale dei reparti speciali, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti nel settore agroalimentare a tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori».