Flurona, ecco come igienizzare la casa per proteggersi dai virus: prodotti e abitudini da avere

Non solo Covid ma anche influenza. Così negli ultimi giorni si sente più parlare di un nuovo virus che non ci fa stare tranquilli: Flurona. Non è una nuova malattia nè tantomeno una nuova variante di Sars-CoV-2 ma una condizione in cui due infezioni virali - influenza e Covid - si manifestano contemporaneamente nell'organismo. Il termine viene da "flu" (influenza in inglese) e "rona" (da coRONAvirus) e il fenomeno avviene sempre quando circolano due virus nello stesso momento. Tra Covid e influenza per tenere a bada i virus bisogna avere anche delle sane abitudini igieniche in casa per proteggersi dai germi. A dare i consigli arrivano il dottor Alok Patel, medico presso un ospedale pediatrico americano presso la Stanford Children's Health e dall'American Cleaning Institute.

Flurona, come lavarsi le mani

Intanto partiamo dall'igiene delle mani. Lavarsi le mani è un'abitudine ben nota e il metodo collaudato con acqua e sapone è molto più efficace del disinfettante per le mani, ha detto Patel. «Ci sono alcuni agenti patogeni o insetti che possono essere uccisi solo con acqua e sapone», ha tenuto a specificare il dottore.

Le buone abitudini da tenere in casa

Il cambio delle lenzuola deve essere fatto ogni due settimane ma più spesso se qualcuno in casa è stato malato. Si consiglia inoltre di sostituire le spugne più spesso durante l'inverno, oltre a portare fuori la spazzatura più frequentemente per contenere i germi e le muffe nell'aria. Il dottor Patel consiglia anche di utilizzare più disinfettante per pulire le maniglie delle porte e le superfici comunemente toccate, ma per le case con bambini concentrarsi anche sul pavimento. «Guardo cosa sta facendo mia figlia mentre gattona per casa e ho notato che ci sono parti della casa nell'appartamento che sta toccando e che sta leccando alle quali non sempre prestiamo attenzione». Se si ha intenzione di invitare delle persone in casa, bisogna considerare dei modi per mantenere l'abitazione ventilata con finestre e purificatori d'aria.

Da non dimenticare

Un'altra accortezza da tenere a mente e da mettere in agenda che pochi di noi fanno è la sostituzione del filtro del forno, che dovrebbe essere fatto ogni 3 mesi. Infine, non bisogna tralasciare altre importanti abitudini, tra cui lavare regolarmente i guanti invernali, evitare di tenere tutti gli spazzolini per denti in un'unico contenitore per evitare il proliferarsi di germi e infine ricordiamoci di pulire il telefono cellulare spesso.