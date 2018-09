Incendio tra le case a Monte San Biagio: nonna e nipote hanno rischiato di morire

di Barbara Savodini

Vasto incendio in corso in via Oliveti a Monte San Biagio. Le lingue di fuoco, divampate nel primo pomeriggio e velocemente alimentate dal vento, hanno lambito le abitazioni tant'è che è stato necessario evacuare ben sei case.



Paura per un'anziana rimasta intrappolata in un edificio assieme ad una bambina di pochi anni: nonna e nipote sono state salvate dai vigili del fuoco che si sono letteralmente fatti largo tra le fiamme.



Un rogo di probabile origine dolosa, secondo quanto riferito ufficiosamente dalla Municipale di Monte San Biagio, divampato nel cuore di un'area boschiva a poche decine di metri dal centro abitato.



È stato l'arrivo di due elicotteri a riequilibrare la partita a favore della squadra interforze: presenti, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, anche i Falchi di Pronto Intervento coordinati dal presidente Mario Marino al lavoro con due mezzi e i volontari delle protezioni civili di Fondi e Monte San Biagio.



Un inferno di fumo e fuoco, secondo il racconto dei numerosi presenti, cresciuto a dismisura nell'arco di pochi minuti tra l'impotenza, la paura e lo sconcerto dei residenti.

Marted├Č 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:39



