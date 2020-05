Controlli dei carabinieri, due arresti per droga e uno per maltrattamenti

STALKING

Sono stati sorpresi all’interno di una baracca, in una zona di campagna del territorio di, mentre erano intenti a confezionare dosi di eroina da vendere. I carabinieri, nel corso di un blitz ne hanno trovate 45, per un peso complessivo di circa 11 grammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro insieme al materiale per il taglio e il confezionamento della sostanza. I due uomini, entrambi cittadini indiani di 31 e 32 anni in Italia senza fissa dimora, sono stati. La perquisizione dei carabinieri dell’Arma del luogo è scattata nel corso della notte, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di. I due stranieri stavano confezionando le dosi dentro una baracca fatiscente ben nascosta dalla vegetazioni. Espletate le formalità di rito sono stati trasferiti nella casa circondariale di Latina.Un altro arresto è stato eseguito dai militari a Campoverde, alla periferia di. In carcere è finito un uomo di 33 anni di nazionalità marocchina in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del tribunale di Latina. Il 33enne era già stato accusato di stalking e a suo carico era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, che però era stato ripetutamente violato. Il giudice ha quindi disposto l’aggravamento e la sostituzione della misura cautelare trasferendolo in carcere