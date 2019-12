Società italiana sistema 118, Rossella Carucci vice presidente nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il medico di Latina Rossella Carucci, per oltre dieci anni dirigente della centrale operativa 118 di Latina, quindi direttore sanitario e generale facente funzioni di Ares 118 Lazio, è stata nominata vice presidente nazionale della Sis, la società italiana del sistema 118.La Carucci fa parte degli abilitati al ruolo di direttore generale delle aziende sanitarie del Ministero della salute e attualmente, si occupa per la Asl di Latina, del coordinamento dei trasporti intra ospedalieri. Il direttivo della Sis, eletto al recente congresso di Catania, l'ha nominata nei giorni scorsi numero due del presidente Mario Balzanelli.La società scientifica si occupa di iniziative di formazione, sensibilizzazione e promozione della cultura della prevenzione, oltre che di confrontarsi sulle linee guida in caso di emergenze. Tra le campagne attivate quella sulle manovre salvavita nelle scuole, divenute legge dopo una raccolta di firme in tutta Italia promossa proprio dalla Sis.