Si è spento ad 89 anni Antonio Cervone, maresciallo dell'Aeronautica e storico erborista di Latina

Si è spento all'età di 89 anni Antonio Cervone, maresciallo dell'aeronautica e storico erborista. I funerali si terranno domani, lunedì 8 febbraio alle ore 10.30, presso la parrocchia di Santa Rita di Latina. Cervone si è spento alla clinica San Marco, dopo una settimana dal ricovero, in seguito a un ictus che lo ha colpito.

Lo piangono gli ex colleghi del 70° Stormo di Latina e tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo per la sua attività e per la sua vita improntata sullo studio e sulla ricerca. Nel 1979 aveva, infatti, aperto prima sotto la galleria Pennacchi e poi in via Toti l'Antica Erboristeria Svizzera, punto di riferimento della medicina alternativa nel capoluogo. Un'avventura intrapresa insieme alla moglie Paola, prima erborista di Latina, anche lei scomparsa due anni fa. Nel 2017, una volta passata in eredità alla figlia, l'attività è stata poi chiusa. Lascia i figli Cinzia e Valeriano, giornalista conosciuto in città, la nuora Aldina e due nipoti.

