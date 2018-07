Sermoneta, fuga di gas vicino al centro commerciale: chiuse due strade

di Stefania Belmonte

Sono rimaste chiuse per circa due ore due strade a Pontenuovo (Sermoneta), per una fuga di gas: si tratta di Via dell'Irto e di Via Borgia, nelle vicinanze del Sermoneta Shopping Center. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i tecnici dell'Italgas. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Marted├Č 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA