Sequestrati dalla Finanza 52.000 litri di gasolio di contrabbando: 4 denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Latina oltre 52.000 litri di gasolio di contrabbando, proveniente dall’Est Europa. I militari della tenenza di Aprilia e del nucleo di polizia economico finanziaria del capoluogo hanno anche denunciando per sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, i quattro soggetti coinvolti nell’illecita importazione e commercializzazione.I mezzi - due autoarticolati telonati - sono stati notati sulla Pontina mentre si dirigevano verso un capannone industriale. Gli accertamenti hanno fatto scoprire che all’interno dei rimorchi erano stoccate in grandi contenitori di plastica, cosiddetti “cubotti”, circa 40 tonnellate di prodotto petrolifero dichiarato quale olio lubrificante anticorrosivo, così come riportato sulla documentazione di trasporto esibita. La merce era, in realtà, gasolio per autotrazione, immesso irregolarmente in Italia.Entrambi i mezzi, provenienti dall’Ungheria, erano fra l'altro sprovvisti della segnaletica prescritta per il trasporto di prodotti infiammabili. I due autocarri, il carico illecitamente trasportato e la falsa documentazione esibita, sono stati sequestrati. Per le violazioni relative al codice della strada le Fiamme Gialle hanno provveduto al ritiro della patente agli autotrasportatori.