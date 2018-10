Seminario per la giornata dell'Obesity Day a Formia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia, patria della dieta mediterranea, due bambini su dieci sono in sovrappeso e uno su dieci è obeso, con una maggiore prevalenza nel centro sud. L’obesità infantile è un fenomeno non solo dilagante ma anche persistente: circa il 50% degli adolescenti obesi rischia di esserlo anche da adulto. La chiave per la prevenzione dell’obesità? Cominciare sin dalle prime età della vita.In occasione della giornata dell’Obesity Day, i pediatri e i ginecologi del Presidio ospedaliero di Formia, in collaborazione con due psichiatri e nutrizionisti, organizzano oggi, mercoledì 10 ottobre, alle 15, nella sala Sicurezza, un seminario riservato all’utenza e alle scuole dal titolo “La salute è un bene prezioso: iniziamo dall’alimentazione”.Relatori Maria Giovanna Colella, primario di Neonatologia e Pediatria negli ospedali di Formia e Fondi, Amalia Coronella, Carmine Ficociello, Maria Civita Di Marco, Nicoletta Polidori e Luigi Di Biase.