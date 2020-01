“Kate for a day”, ecco il corso per diventare in un pomeriggio come la duchessa di Cambridge

MILANO Ora che Meghan Markle è fuggita in Canada con il principe Harry, resta soltanto lei. Kate Middleton , la commmoner che ha studiato da principessa e ci è riuscita benissimo. Perfetta, mai un gesto o una parola fuori posto, look impeccabili e copiatissimi. Elegante ma raggiungibile, ricicla abiti firmati che alterna ai vestitini di Topshop. «Un modello di stile e sobrietà a cui aspirare», convengono le partecipanti al corso “Kate for a day”. Essere Kate per un giorno, anzi un pomeriggio, costa 120 euro, ma le nozioni apprese durante il workshop valgono per tutta la vita, assicurano le organizzatrici.TIARA E CAPPELLINOIl primo appuntamento, domenica scorsa all’hotel Chateau Monfort di Milano, ha registrato il tutto esaurito, tant’è che è già stata annunciata una seconda data per il 16 febbraio. L’idea è dell’agenzia di eventi Pois Gras, la docente è l’etiquette consultant Elisa Motterle, specialista di galateo internazionale e appassionata di royal family. Nell’intenso pomeriggio in stile Buckingham palace le partecipanti si misurano in prove di portamento e imparano la giusta postura, in piedi e sedute. Provano cappellini e viene insegnato loro come muoversi con grazia con una pochette in mano, come salutare e presentarsi in pubblico. «Scoprirete molti “dietro le quinte” della trasformazione di Kate, imparerete i trucchi del mestiere adottati dai royals per mantenere il loro leggendario aplomb e apprenderete il modo corretto di indossare correttamente una tiara oppure un cappello», spiegano le organizzatrici.«Ma non solo: imparerete anche a sedervi proprio come una duchessa, a gestire al meglio trucco e capelli, fare un’autentica riverenza e prendere il tè come la regina. Infine, una sessione fotografica guidata illustrerà tutti i segreti per posare davanti all’obiettivo». A conclusione del corso, tutte le partecipanti torneranno a casa con un «ritratto ufficiale» a ricordo dell’evento. Ecco, di seguito, le materie del workshop. Protocollo reale: regole e curiosità. Elementi di postura e portamento. Nozioni di make up e acconciatura. Come fare un ingresso memorabile. Sedere come una duchessa. Come (e a chi) si fa la riverenza. Come (e quando) indossare un cappellino. Afternoon tea etiquette. Sessione fotografica con posing coach. A seminario completato, non resta che rimediare un invito a Backingham palace.