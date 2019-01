Sentry Tournament, al sorteggio Molinari contro Day

Sorteggi show per il 1/o round del Sentry Tournament of Champions di golf, torneo del PGA Tour che alle Hawaii (3-6 gennaio) vedrà subito in campo Francesco Molinari. A Kapalaua l'azzurro, nell'evento riservato a 34 dei 37 vincitori (viste le defezioni di Tiger Woods, Justin Rose e Phil Mickelson) 2018 sul massimo circuito americano, giocherà la 1/a manche al fianco dell'australiano Jason Day, ex leader mondiale. Mentre Dustin Johnson (campione in carica) dovrà duellare con Bryson DeChambeau. Con Brooks Koepka (n.1 del world ranking) che avrà come sparring partner Keegan Bradley. Bel duello pure tra Patrick Reed e Jon Rahm e Rory McIlroy/Xander Schauffele. Con i big mondiali che testeranno subito le nuove regole del golf. © RIPRODUZIONE RISERVATA