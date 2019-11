Scossa di terremoto a L'Aquila avvertita anche a Latina e in provincia

Ultimo aggiornamento: 19:17

Una scossa di terremoto è stata avvertita nitidamente a Latina, dove alle 18,36 i palazzi hanno tremato. Circa 10 secondi la durata della scossa. Oltre che nel capoluogo la scossa è stata avvertita anche a Cori, Priverno e nella zona dei Lepini oltre che a Terracina, Fondi e nel sud pontino e sulle isole.Secondo le prime informazioni l'epicentro è in provincia de L'Aquila - in particolare a Balzorano - per una intensità di 4.4 di magnitudo. I successivi riscontri parlano di una profondità di 14 chilometri.In Prefettura si è riunita l'unità di crisi prevista in questi casi, al momento tranne la paura per i palazzi che hanno tremato non si registrano danni o disagi in provincia.