Terremoto nell'Aquilano di 4.4, avvertito anche a Roma e Napoli. «Gente in strada nella Marsica»

Terremoto, una forte scossa è stata avvertita in provincia dell'Aquila alle 18.35. La stima dell'Ingv parla di magnitudo di 4.4 con epicentro 5 km a sud-est di Balsorano, al confine tra Lazio e Abruzzo. La profondità è di soli 14 km. Altri comuni vicini all'epicentro sono Sora e Pescosolido. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Roma, ma soprattutto nel basso Lazio da Frosinone a Cassino e Sora. Sui social network molti riferiscono di aver sentito la scossa persino a Napoli. Nella Capitale il terremoto è stato avvertito in particolare nella zona est ed anche nei quartieri centrali. Molte chiamate ai vigili del fuoco. Non ci sono per il momento segnalazioni di danni.

Terremoto, serie di scosse fra Lazio e Abruzzo: chiusa una scuola nella Marsica

Gente in strada. Subito dopo la scossa la popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita nettamente anche a Chieti.



Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA