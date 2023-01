Violento scontro tra auto e furgone su via Monti Lepini: giovane in ospedale

Nella tarda mattinata di oggi un un furgone Peugeot bianco che usciva da via Volsini, traversa di via Monti Lepini, a Latina, si è scontrato con un'auto guidata da un ragazzo che proveniva da Borgo San Michele e che si accingeva ad entrare in città.

L'impatto è stata violento, tanto da far carambolare il furgone con le sopra l'aiuola del Park Hotel. Nonostante ciò, l'uomo alla guida del Peugeot non ha riportato traumi, a differenza del giovane al volante dell'altra vettura, per il quale invece si è reso necessario il trasporto in ospedale tramite ambulanza, fortunatamente in condizioni non gravi.

Il ragazzo, a causa dell'impatto con il furgone avrebbe colpito il volante dell'auto, lamentando un forte dolore al petto. Agli uomini della Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica del sinsitro.